美國總統川普本週煽動支持者抗議，最後演變成支持者硬闖國會大廈造成5人喪命。根據路透社/易普索（Reuters/Ipsos）民調，57%的美國人希望立即免職共和黨籍總統川普。

然而，支持免除川普（Donald Trump）總統職位的受訪者大多是民主黨人，共和黨人似乎較支持川普做完任期最後幾天。川普將於1月20日卸任。

這項全國性民調是在7日與8日進行，並顯示去年11 月大選投給川普的選民，10個人中有7個人反對川普鐵粉在國會議員認證拜登（Joe Biden）勝選時硬闖國會的行為。

川普6日在集會上鼓動數以千計的支持者遊行到國會大廈，說「太軟弱就永遠奪不回我們的國家」。近70%的受訪美國人也說，他們不認同川普這個行為。

國會大廈6日遭圍攻陷入混亂，造成1名警員與另外4人死亡，遭到民主黨人及共和黨人一片撻伐。

概括來看，有過半數的美國人說，他們希望川普在任期結束前下台。受訪的民主黨人中，每10人有9人這麼認為，但共和黨人中每10人只有2人。

約30%的受訪者說，應該援引美國憲法第25修正案將川普免職。另有14%的受訪者說，國會應該彈劾並將川普免職；有13%受訪者說川普應該直接辭職。

約12%的少數美國人則說，他們支持川普支持者攻占國會大廈的行為。

79%的成年人受訪者稱，攻占國會大廈的民眾是「罪犯」或「蠢蛋」，僅有5%受訪者稱他們是「愛國者」。

這份路透社/易普索民調是在全美以英語和網路方式進行，蒐集了1005名美國成年人的回覆，其中339人自稱投票給川普，民調信賴區間為正負4個百分點。

(中央社)