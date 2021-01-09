資深藝人王彩樺，以一首《保庇》再創演藝事業高峰，近來在電影《刻在你心底的名字》演出男主角母親一角，深受影迷喜愛，近日寒流來襲全台冷颼颼，甚至創下10度以下低溫，但她竟只穿一件網狀薄紗上衣就上工，傲人上圍一覽無遺，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。

王彩樺昨(8日)臉書曬出在車上的自拍照，並表示天氣相當嚴寒，正回家準備員林尾牙演出內容，不過隔天凌晨4:30就得起床卻還沒睡，讓她搞笑跟粉絲喊話示：「快快快把我打昏」，而演出後對於自己的表現似乎相當滿意，開心表示：「雖然霸王級的寒流，鄉親們給我滿滿的熱情讓我一點都不冷」，接著更要當地鄉親和她去一年一次的工廠特賣會血拼，展現親民作風。

我在彰化員林《曼黛瑪璉》廠慶 • 雖然霸王級的寒流鄉親們給我滿滿的熱情讓我一點都不冷❄️❄️❄️😢 • 一年一次的工廠特賣會等等我也要去血拼了～🥳🥳🥳 • 鄉親們跟我一起逛廠🥳🥳 • • #台灣濱崎步 • #王彩樺 • #曼黛瑪璉❤️ • #瑪登瑪朵❤️ 由王彩樺-台灣濱崎步發佈於 2021年1月8日 星期五 • 讚

即便霸王級寒流來襲，王彩樺卻僅穿著網狀粉紅色上衣，裡面則是搭配一件黑色內衣，並且露出一對傲人雪乳，以及一條深邃事業線，毫不吝嗇展現傲人好身材，讓所有人看的是鼻血直流。

對此網友紛紛留言：「好美啊，寒流來襲還是要小心保暖」、「這個天氣穿這樣太猛了，廠商要加錢啦」、「彩樺身材好好，胸前太偉大了」，除了提醒她要注意保暖，也對她傲人的好身材讚譽有加。

(中時新聞網)