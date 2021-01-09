A three to end the 3rd 👌



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只要勇士球星柯瑞恢復神準三分射手本色，簡單來說，勇士沒什麼做不到的！柯瑞單場飆進9顆三分球，除了攻下全場最高38分(第3節包辦19分)，更傳11助攻，帶領勇士克服第3節一度落後21分扭轉頹勢，最後以115比105中止遭遇快艇的4連敗。

「這只是柯瑞正常該有的樣子，」勇士總教練科爾表示，「他已經這樣做了很多、很多年了，這也是他可以拿下兩屆年度MVP的理由之一，通常對柯瑞來說，當他打完一場艱辛戰役之後，下一場都會強勢反彈，我都已經看得很習慣了。」

除了柯瑞的神奇三分演出，威金斯也幫勇士拿下16分，帕斯卡12分、6籃板，不過勇士先發兩大隱憂懷斯曼與烏布雷，表現仍然不太理想，懷斯曼只拿9分、6籃板，明顯在五小陣容打不到球，烏布雷投7中2、只拿6分，手感依舊冰冷。

保羅喬治則替快艇攻下全隊最高25分，另有7助攻、4籃板，里歐納德24分、4助攻與3籃板，他在第2節的1次罰球失手，讓他中斷連續罰進46球的個人紀錄，伊巴卡19分、7籃板，巴坦10分、6助攻與6籃板，快艇目前6勝4敗。

(中時 )