寒流來襲，不少清寒家庭難過冬，為了讓弱勢家庭過好年，天慈愛心功德會今與樹林區公所、大樹診所等單位舉辦愛心關懷活動，針對社區邊緣戶、低收入戶者發放紅包和感謝狀，總計發給樹林9里，約150位貧寒人士受益，希望藉此拋磚引玉，讓更多人投身公益。

許多長者紛紛提早來排隊，領取關懷金的民眾紛紛表示，「很感心」、「這筆錢讓年菜有著落」。天慈愛心功德會理事長吳慶德表示，功德會成立26年來，著重關心社會急難救助、喪葬急難救助、天災急難救助、獎助學金等區塊，每周也會與地方鄰里長合作，立刻訪視、撥款給弱勢家庭。

吳慶德補充，今年在大台北地區總共募到600多萬元善款，在新北市林口、三重、樹林等地都有發放關懷金，每戶可獲3000元補助，功德會已經第5年到樹林發關懷金，也有跟周邊國小合作，發放獎助學金，希望能帶動善心人士發動捐助，讓弱勢家庭好過年。

樹林區長王坤南表示，樹林有近150位民眾領到關懷金，讓他們能夠在過年前獲得及時雨，感謝天慈愛心功德會善行，希望帶動更多公益團體持續關懷樹林弱勢族群，而公所社會福利課也將在本月23日針對列冊中低收入戶發放物資，民間官方一起努力。

(中時 )