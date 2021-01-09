70歲恆述法師（藝名：費貞綾）去年3月爆出因幫信眾擔保，欠下3千多萬鉅額高利貸，當時她透露要遠赴美國賣鑽石還債，去年11月她宣布有神豪資助千萬挺過難關，更將「螢幕還俗」。最近她上節目分享人生中最後悔的事是間接害死家人，原來她過去曾養過狗，情同家人，她因做錯一決定，害死愛犬，讓她悲痛不已。

恆述法師近日上吳宗憲和Sandy主持的《小明星大跟班》分享人生中最後悔的秘密事件，她透露早年弟弟費玉清送了她一隻公的吉娃娃，她的剃度恩師在板橋體育館演講時，恆述法師還將牠抱去皈依佛門，並取名為「果乖」，希望牠果然乖巧，從此之後恆述法師和牠形影不離，度過了一段非常幸福的時光。

恆述法師因工作晚接愛犬出院，沒想到間接害死狗狗。（圖／翻攝自我愛小明星大跟班 Youtube）

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恆述法師說，有回帶果乖出門逛街時，因為覺得晚上沒什麼人就沒牽繩子，過了馬路後她在路邊講電話，聽到老鼠的聲音回頭才看到果乖竟被車撞上，當場開放性骨折，她在半夜緊急將果乖送醫，幸好沒有內出血，果乖恢復狀況也不錯，醫院不久後就通知恆述法師可以來把狗狗帶回家。

恆述法師坦言至今不敢再養寵物。（圖／翻攝自我愛小明星大跟班 Youtube）

醫院通知恆述法師週六可以來帶果乖回家，但恆述法師周日有場演講工作，便決定將狗狗多寄放在醫院一天，沒想到周日上午醫院突然打來，尷尬說稍早醫生打了一針，果乖嚴重過敏就過世了，讓恆述法師歇斯底里大叫，自責昨晚若將狗狗帶回家就沒事了，恆述法師後來忍痛繼續工作，但也坦言自此不敢再養寵物，不想再承受心碎的感覺，過了10年都無法放下，某晚她夢到佛菩薩跟她說：「妳的孩子已經去好的地方了」，才讓她安心不少。

(中時新聞網)