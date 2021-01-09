疫情指揮中心9日公布國內新增3例境外移入確定病例，分別自印尼及菲律賓入境。
指揮中心表示，來自印尼的是印尼籍30多歲男性漁工，2020年12月23日來台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告。個案入境後入住防疫旅宿進行居家檢疫，入境迄今均無症狀，檢疫期滿後7日進行自費採檢，並在9日確診。衛生單位已掌握個案接觸者共23人，均列為自主健康管理。
另兩位是菲律賓籍20多歲女性及30多歲男性移工，分別在2020年12月13日及18日來台，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今均無症狀；兩名個案分別在2020年12月27日及31日接受檢疫期滿前採檢，結果為陰性；自主健康管理期間均入住單人房未外出，期滿後分別在7日及8日進行自費採檢，並於9日確診。衛生單位已掌握兩名個案接觸者共5人，均列為自主健康管理。
指揮中心統計，截至目前國內累計131,483例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含129,212例排除)，其中828例確診，分別為733例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、720人解除隔離、101人住院隔離中。
(工商 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。