疫情指揮中心9日公布國內新增3例境外移入確定病例，分別自印尼及菲律賓入境。

指揮中心表示，來自印尼的是印尼籍30多歲男性漁工，2020年12月23日來台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告。個案入境後入住防疫旅宿進行居家檢疫，入境迄今均無症狀，檢疫期滿後7日進行自費採檢，並在9日確診。衛生單位已掌握個案接觸者共23人，均列為自主健康管理。

另兩位是菲律賓籍20多歲女性及30多歲男性移工，分別在2020年12月13日及18日來台，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今均無症狀；兩名個案分別在2020年12月27日及31日接受檢疫期滿前採檢，結果為陰性；自主健康管理期間均入住單人房未外出，期滿後分別在7日及8日進行自費採檢，並於9日確診。衛生單位已掌握兩名個案接觸者共5人，均列為自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前國內累計131,483例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含129,212例排除)，其中828例確診，分別為733例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、720人解除隔離、101人住院隔離中。

(工商 )