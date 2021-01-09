台中漆工藝師梁晊瑋入選第六屆台灣工藝之家，且是25名新科入選者唯一的漆工藝類者。台中市文化局9日表示，台中市已有10名工藝師獲台灣工藝之家掛牌證，梁晊瑋設於太平區巷弄中的「漆道坊」，經掛牌認證後將加入地方文化觀光據點的行列。

台中市文化局表示，國立工藝研究發展中心自93年起開辦台灣工藝之家認證，台中市共有10名工藝師獲得台灣工藝之家掛牌證，包括漆工藝類梁晊瑋及廖勝文；陶瓷類趙勝傑、陳光國、周妙文、史嘉祥及黃吉正；竹籐類陳銘堂及金工類陳遠芳，再加上第六屆的梁晊瑋。

文化局指出，梁晊瑋投入漆工藝創作逾20年，2008年於太平區巷弄中創立「漆道坊」，展示漆藝作品。梁晊瑋師承漆藝大師賴高山與賴作明，堅持以天然漆創作，以傳統工法製作，在漆工藝領域中表現傑出，曾4次榮獲石川國際工藝賽入選，2018年起獲南瀛美展工藝類首獎、台灣優良工藝品美質獎及國家工藝品Yii認證等獎項，曾任台灣工藝競賽評審委員、國立工藝研究發展中心漆工坊駐館工藝師。

文化局指出，為扶植在地工藝人才，每兩年就會公開遴選工藝師進駐文化局所屬場館空間，2020年起分別有漆工藝陳永興、陶瓷工藝黃吉正進駐港區藝術中心，纖維工藝余美玲自2021年進駐纖維工藝博物館。

文化局表示，今年將辦理第三屆工藝師進駐遴選，每名工藝師可獲25萬元獎金，並進駐場館空間創作，讓民眾近距離了解工藝師的創作過程，成為工藝傳承與推廣的珍貴資產。

(中時 )