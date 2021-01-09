美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）7日宣布，美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Dawn Knight Craft）將於13至15日訪問台灣。港媒評論痛批，美國總統川普不甘敗選在做困獸之鬥，煽動川粉闖入國會成全球譴責對象，台灣卻成全世界唯一配合川普演出的政權，不僅重創台灣自身形象，民進黨也將為此付出極重代價。

香港媒體《中評社》今日評論表示，川粉暴力闖入國會震驚全球，目前已造成5人死亡、52人被捕，造成美國政局大亂，多位重要官員已競相辭職，甚至有聲浪呼籲，兼任美國參議院議長的副總統彭斯（Mike Pence）立即啟動美國憲法第25條修正案，將權力移交給副總統；若彭斯不從，國會就要發動彈劾川普案。一夕之間，川普成了眾叛親離的眾矢之的，全球都為之唾棄。

評論指出，從美方首先發出克拉芙特訪台消息，美國在台協會（AIT）緊接公開發布的脈絡來看，台灣恐是「被迫接招」，現在局面著實尷尬。縱然蓬佩奧與克拉芙特等人都將在11天後隨川普下台，但民進黨人士卻集體認為，克拉芙特此行能為台灣創下美國高官來訪紀錄，甚至可望以川普友台之舉，牽制拜登上台後的執政；評論坦言，即便民進黨是在陪川普演「最後瘋狂」，堪稱有情有義、掏心掏肺，卻也要為此付出極重的代價。

評論直言，民進黨政府想要「川規拜隨」，這在川普鬧出一系列動亂後，可能性極低；民進黨政府想要巴著「已崩壞」的川普政府，恐怕將讓自己成為拜登上台後，美中關係升溫的邊緣人。

(中時新聞網)