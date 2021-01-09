美國川粉闖入國會山莊，四人遭到擊斃；當年參與太陽花運動，一樣也闖入國會的民進黨副秘書長林飛帆今(9日)受訪表示，國民黨在這個時間點去消費我們的盟友；國民黨朋友最近一直把這個把這個運動跟太陽花運動類比，一直到現在沒有辦法理解太陽花運動的意義，「這也說明了他們在2014年為什麼會被人民唾棄」。至於野百合時代的民進黨立委范雲被問到此事時則表示，這是美國的內政。

林飛帆被問到「身為太陽花的成員，最近這個川粉攻國會，覺得他們的動作也是民主的展現？」他認為，國民黨在這個時間點去消費台灣重要的盟友這事件，對於外交整體而言，都沒有太大的幫助。他還是希望國民黨不要再往極度反美情緒，或是極度反美當一個路線往前走。

林飛帆認為，這樣對台灣整體不利，所以台灣還是要回歸正軌，就是希望能夠拓展台灣的外交空間，希望能夠更多跟國際的盟友合作，那這是民進黨政府一貫路線。

林飛帆強調，也歡迎包括這個美國駐聯合國大使，接下可能會來到台灣，期待看到台美之間有一個正常的、一個互動跟合作，所以相信民進黨政府很清楚，就是會持續走跟國際拓展國際空間這樣一個道路，穩健互動的外交空間，也希望朝野能夠合作，大家共同努力。

對於媒體追問，國民黨是質疑同樣是闖入國會的動作，您認同川粉闖入國會的行動？林飛帆回答，太陽花運動跟香港運動也好，跟美國的這個事件也好，有什麼樣的差別，其實大家都非常清楚，他也希望國民黨的朋友不用去脈絡的把這個運動做這樣的類比，還是要再次重申國民黨的朋友，如果到現在為止，都還沒有辦法去理解二零一四年太陽花運動的意義

林飛帆表示，那真的過了這麼多年，國民黨還是沒有辦法理解的話。那他也只能說，就是國民黨可能對台灣社會分歧的脈動，確實有很大程度的脫節。

(中時 )