寒流來襲，百岳之一的北大武山出現了「霧淞」美景。（屏東林管處提供／潘建志屏東傳真）

寒流來襲，百岳之一的北大武山出現了「霧淞」美景。（屏東林管處提供／潘建志屏東傳真）

寒流來襲，百岳之一的北大武山出現了「霧淞」美景。（屏東林管處提供／潘建志屏東傳真）

寒流來襲，百岳之一的北大武山出現了「霧淞」美景。（屏東林管處提供／潘建志屏東傳真）

寒流來襲，台灣最南端的屏東也冷颼颼，百岳之一的北大武山也出現了「霧淞」美景，北大武山「檜谷山莊」維護管理人吳德發，也在臉書「屏東林區管理處北大武山資訊站」分享美照，草木覆蓋了霧淞就像撒了糖霜一樣，非常浪漫。

北大武山是台灣五嶽之一，是中央山脈最南端海拔超過3000公尺的大山，是屏東縣的母親山。這波寒流低溫並帶有水氣，北大武山雖未下雪，但卻出現霧淞的美景。霧淞是指霧氣中的微小的水滴，於冰點以下的岩石、樹木、花草等物體表面凍結而成的純白冰晶，最後形成羽狀外觀，也稱為「霜羽」。

由於山區溼滑，8日有名女性山友在6.1 K處友受傷，因傷到脊椎動彈不得，只能請消防人員前來救援。吳德發說，目前山區約有200、300人，三角點約150人，提醒要上山的民眾務必注意山路結冰溼滑，腳力不好的民眾可在登山鞋上加裝冰爪，並注意保暖。

(中時 )