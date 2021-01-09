個人電腦（PC）處理器市占大洗牌，根據軟體業者Passmark最新PC評測數據顯示，超微（AMD）在桌上型電腦的市場占有率已經達到50.3％，以過半的比例超越老大哥英特爾（Intel）的49.7％市占，上一次AMD在這項產品領先Intel時是2006年，時間僅維持1個季度。

Passmark調查桌上型電腦處理器的市占數據顯示，AMD近年來在處理器產品技術持續成長，已經反應在市場占有率上。截至去年第4季時，Intel仍以51.1％比重領先AMD的48.9％，進入2021年後，彼此的市占比重互有增減，以1月8日為止的數據顯示，AMD持續擴大市占，已經突破50％的過半比重，AMD桌機市場已經超車Intel。

AMD處理器在桌上型電腦已經超過5成領先Intel。（圖／Passmark）

Intel處理器在筆記型電腦仍是壓倒性的領先AMD。（圖／Passmark）

不過，在筆記型電腦處理器方面，Intel仍保有絕對優勢，目前以80.7％的比重大幅領先AMD的19.3％。若將桌上型與筆記型電腦處理器整體總量來統計，Intel拿下60.4％的市占，AMD則有39.6％市占。

整體個人電腦市場綜合評比仍是Intel以超過6成比例領先AMD。（圖／Passmark）

另外，在近年雲端伺服器需求大增的趨勢下，伺服器的處理器市占方面，仍是Intel的天下，拿下97.4％的市占，幾乎伺服器市場幾乎都在Intel的掌控之下，AMD的處理器僅有2.96％。

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(中時新聞網)