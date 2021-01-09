YouTube頻道「MrMBB333」日前上傳一段影片，表示他透過Google地球的搜尋，在南極的偏遠地區發現了神祕的骸骨，而目前這個影像在Google地球上還可以查詢的到。

MrMBB333於4日在YouTube上傳影片，表示一名網友提供一組坐標「77°31'53.0"S 161°43'59.0"E」給他，他透過Google地球檢視後，在該處發現神秘的骨骸，MrMBB333也在影片中表示，這看起來是具非常大的骨骸，推測整體長度大概是3.65至6.1公尺。

而由於該處附近並沒有冰雪，MrMBB333推測，這具骨骸有可能是史前生物遺留下來的骸骨，因為冰川融化後才跑出來。也推測這具骨骸有可能是恐龍的遺骨。但不少看到影片的網友，對於MrMBB333的神祕生物論表示不置可否，留言表示「這看起來像海豹的骨骸」、「這看起來像是某種路上的爬行類生物，有可能是鱷魚」。

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(中時新聞網)