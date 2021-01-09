體育署騎亮台灣活動第8站前進柳營，有200名車友報名參加，一起優遊查畝營。（劉秀芬攝）

查畝營自行車道義士路綠色隧道段結合舊糖鐵鐵道景觀，不但有悠閒綠意，也深具歷史懷舊意義。（劉秀芬攝）

體育署騎亮台灣活動第8站前進柳營，有200名車友報名參加，一起優遊查畝營。（劉秀芬攝）

台南市柳營區「查畝營自行車道」被民眾票選為全台15條最讚亮點自行車道，教育部體育署騎亮台灣活動第8站前進柳營，有200名車友報名參加，一起優遊查畝營，穿過芒果綠色隧道，經過德元埤欣賞湖畔風光，不少民眾說應該多舉辦活動，讓更多人知道柳營有這麼棒的自行車道。

台南市柳營區公所經市府體育處協助，獲體育署前瞻計畫補助1211萬元，以柳營舊名「查畝營」為名，打造查畝營自行車道，今年1月正式完工。

查畝營自行車道全長30公里，環繞柳營全區，沿途經柳營所有之景點，體育署推廣單車運動，藉票選自行車道、悠遊慢騎活動，帶動民眾實際走訪亮點自行車道，不但深入認識各地特色，活化景點，同時也希望增進單車運動人口。

9日體育署的悠遊慢騎查畝營自行車活動，從太康有機專區出發，吸引200多人報名，體育署副署長王水文親自帶頭領騎。王水文說，他是道地的台南人，查畝營自行車道其中一段太康綠色隧道，沿線有1200顆芒果樹，是全台少見的美景，騎起來非常舒適，也喚起他美好的童年回憶。

台南市柳營區區長汪慶龍表示，查畝營自行車道沿途經義士路綠色隧道、尖山埤、德元埤、八老爺牧場、吳晉淮音樂紀念館等知名景點，其中在義士路綠色隧道結合舊糖鐵打造自行車專用道，不但有悠閒綠意，也深具歷史懷舊意義，公所不僅推廣自行車運動，也希望讓大家更認識柳營之地方特色文化。

(中時 )