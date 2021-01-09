苗栗縣政府將在南庄鄉設置地下汙水管線來處理民生汙水，以維持南庄好山好水。（謝明俊攝）

苗栗縣政府水利處規畫南庄汙水下道網路。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府水利處日前在南庄鄉公所舉行汙水下水道計畫說明會。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

南庄鄉是苗栗縣內2個國際慢城之一，吸引大量遊客來此遊覽，隨著遊客量漸增，民生汙水量也逐漸增加，為免民生廢汙水影響中港溪以及永和山水庫的水質，苗栗縣政府籌畫在南庄建置廢水處理中心，來維持南庄好山好水。

南庄鄉位處中港溪上游，南庄13間老街旁正緊鄰大東河及蓬萊溪的交匯口，純淨無汙染的溪水，不只供應南庄老街、桂花巷等地住戶、遊客乾淨的用水，並是永和山水庫的重要水源，經由東興淨水場處理後，供應頭份市10萬住戶民生用水。

因此，維護南庄水源上游的潔淨，減少因遊客增多後帶來民生排廢水量增加，任意排入中港溪內造成水源汙染問題，苗栗縣政府水利處特別規畫南庄鄉汙水下水道系統，要將南庄南江村及東村等老街範圍內商店及住戶、遊客集中的區域，全部納入接管，將民生汙水統一收集到水資源處理中心，純化處理後再予排放。

水利處表示，這項計畫範圍為南庄都市計畫區以及南江村北側人口較密集的村落，污水管線主次幹管計畫長度概估5,250公尺，預計接管戶數初估1,130戶。水資源回收中心預定廠址為庄西段65-3地號，占地約為0.29公頃，總工程經費概估新台幣1億8千萬元。

水利處為讓南庄鄉地方人士充分了解這項計畫目的及效益，特別在南庄鄉公所由水利處副處長黃文璋主持說明會，包括南庄鄉長羅春蓮、東村村長梁正德、西村村長顏志德、南江村長廖湫英、田美村長林明增及代表、鄉親，以及轄區議員等出席了解內容。

水利處指出，目前前期規劃檢討審核後將提報中央下水道推動大會審議，並爭取相關建設經費到位後，立即積極辦理後續設計及工程發包作業。

(中時 )