第二波寒流7日南下，9日嘉義縣養殖漁業新增寒害災情，相較於前一波寒流，災情主要是文蛤養殖池混養虱目魚，這次就連專養虱目魚、虱目魚苗、吳郭魚、以及高價格的龍膽石斑、午仔魚和金目鱸魚塭也無一倖免，都傳出魚群集體凍傷或死亡的災情。

寒流從7日晚間起，9日縣府公布最新災情統計數據，包括73.45公頃的文蛤池混養虱目魚平均受害程度6.7％，損失重量約7691公斤；10公頃吳郭魚平均受害程度5％，損失3萬3000公斤；12公頃專養虱目魚平均受害程度10％，損失1萬4400公斤。

此外，還有5公頃虱目魚苗平均受害程度5％，損失600公斤；0.45公頃龍膽石斑平均受害程度5％，損失338公斤；10公頃午仔魚平均受害程度10％，損失12000公斤；10公頃金目鱸平均受害程度5％，損失8400公斤。

嘉義縣政府表示，7日這波寒流將影響至10日清晨，而11日又有寒流南下，縣府籲請漁民持續加強防寒措施，避免寒害損失。考量水產物寒害有延遲性，各公所仍持續查勘中，漁民如果遇有災害時，應即通報公所，以利災情統計，並要同步拍照佐證。

(中時 )