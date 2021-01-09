激戰到一半暴斃時有所聞，印尼日前也發生一起「爽死」意外，一名65歲老翁日前約一名女子到家中嘿咻，還不時發出響亮的歡愉激戰聲 不料聲音突然停止，老翁全身赤裸、右手伸直，張開雙眼暴斃在床上，死狀詭異，警方初步研判，死者可能床戰太激烈，心臟病發身亡。

這起老翁床戰中暴斃意外，發生在2日峇里島最大城市登帕薩一處村落。據外媒Tribun Cerebon報導，65歲的老翁找來一名女子到家中啪啪，但讓41歲鄰居蘇提雅（Sutiyah）注意的是，本來老翁房內傳出響亮的激戰中，後來聲音卻愈來愈小，還變得相當詭異，直到好像聽到老翁嚥下最後一口氣受到驚嚇，趕緊上前敲門確認，卻無人出來回應，於是通知其他鄰居破門而入查看，並報警處理。

警方獲報到場時，老翁全身赤裸，右手伸直、左手擺在臀部旁邊，嘴巴開開，已明顯死亡，因身上無被施暴跡象，初步懷疑是心臟病發身亡，當天下午四時許將遺體運送到醫院，釐清真正死因。

非洲拉哥斯前不久發生一起類似案例，男子與女子到飯店開房間，2人都自稱體力很好，爭執到最後，2人決定進行「性愛馬拉松」，打賭先認輸的人要給對方約新台幣4200元賭金，於是2人開始激戰，戰完第6回合男子還要繼續，進入第7局時，男子也疑因心臟病發，死在女子身上。

(中時新聞網)