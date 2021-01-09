美國在臺協會(A.I.T) 8日首度證實，美國國務卿蓬佩奧7日突襲宣布美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）將訪問台灣的說法。對於外界將美國川粉國會暴動和台灣「太陽花學運」相比，民進黨立委郭正亮認為，最大差別在美國動用軍警驅逐，台灣沒有，資深媒體人陳揮文也忍不住在節目嘲諷民進黨副秘書長林飛帆。

美川粉暴動VS.台灣太陽花 綠委爆最大差別 陳揮文傻眼。圖為 美國總統川普。(圖/本報資料照)

民進黨立委林俊憲8日表示，「美駐聯合國大使訪台，出現在美國聲援香港的訊息中，代表大使訪台是對中國大陸壓迫香港的回應，若中國大陸持續做出破壞區域穩定的行為，美國將會以加大力度支持台灣反擊」。

陳揮文8日上《中天新聞》政論節目「正常發揮」節目，由媒體人王又正主持，對於美駐聯合國大使將來台，陳揮文質疑克拉芙特來的目的不單純，他認為，不管今天是美國務卿蓬佩奧還是美國總統川普，他都不歡迎，「因為美國根本不是要挺台灣，是要激怒對岸的中國大陸和香港」。他呼籲蔡英文總統，「應該要硬起來維護中華民國、台灣的國格」。

話鋒一轉，談及美國近日國會暴動。陳揮文也說，美國國會山莊被佔領4小時，但美國警察很快就清出去了，但台灣「太陽花學運」卻佔領立院23天，且侵入的人，現在不是當立委就是擔任市議員，外界呼籲官居民進黨副秘書長的林飛帆「林九萬」，要他出來譴責美國，卻神隱不回應，陳揮文強調，林飛帆關鍵時刻突然神隱也不是頭一次了，幾年前台南「南鐵東移」林飛帆反對，後來移了，林飛帆卻一聲不吭，反而事後一直反對苗栗拆遷案，他希望大家不要被林飛帆和陳為廷騙了，且他強調，太陽花不叫學運，應該叫「大腸花」。

郭正亮反駁，當時的行政院長江宜樺並未調動警政署警力、當時院長王金平也未動用警察權，但是美國是由副總統彭斯，調動州國民兵、DC警察及FBI特警隊，兩者差異在於有沒有調動軍警驅逐。陳揮文反問「所以還是要怪國民黨就對了？」。

最後，陳揮文總結，同樣是佔領國會，最雙標的其實是美國，太陽花那些人當時佔領立院，美國也沒有什麼表示，對香港立法會立法卻指指點點，他希望大家好好想想。

(中時新聞網)