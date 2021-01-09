大陸國家衛健委9日宣布，全面有序推進接種工作，並實施全民免費接疫苗，強調目前累計接種了900多萬劑次疫苗，再次證明大陸新冠病毒疫苗具有較好的安全性。

新浪財經報導，國務院聯防聯控機制9日記者會上，國家衛健委副主任曾益新表示，從12月15日啟動的重點人群新冠疫苗接種過程中，要求各地參照核酸檢測應檢盡檢的模式，由各級政府組織和安排費用保障，推進新冠肺炎疫苗的接種。個人不承擔疫苗的成本和接種費用，也就是說免費包括了疫苗的成本費用和接種費用。

曾益新與大陸國家醫療保障局副局長李滔指出，附條件上市以後疫苗免費接種是在居民知情、自願情況下，企業按議定的價格提供疫苗的費用，加上接種服務等全部的費用，將由醫保基金和財政共同負擔，居民個人不負擔費用。從長遠看，實行全民免費接種疫苗有利於快速建立免疫屏障，維護正常的生產生活秩序和經濟社會的健康發展，從而進一步的促進醫保基金長期可持續的運行。

(工商 )