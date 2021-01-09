萊豬元旦起開放進口，引起國人對食安的疑慮，國民黨更展開「反萊豬」公投聯署反制萊豬進口。對此，蔡總統也決定要下鄉說明政策。不過，前立委沈富雄表示，聽到總統要下鄉政令宣導，他感到十分緊張，並分析若蔡總統的說法沒有不同於蘇內閣，她恐怕還會變成箭靶。

沈富雄8日在政論節目《少康戰情室》中表示，聽到蔡總統要下鄉去政令宣導，「我很緊張」，他擔心蔡總統的說法和蘇院長一樣。沈富雄指出，蘇揆和陳吉仲最近下鄉，他都搞不懂他們目的何在。

沈富雄認為，應該要2個月之後才吃，因為現在萊豬還沒進來，現在大家吃到的都是國產豬和不含萊豬的進口豬，「那你現在要展示的是什麼？講台灣豬很好？大家都知道台灣豬很好」。

沈富雄強調，2個月後如果陳吉仲還在位，叫他跟陳時中一起吃沒有標籤的豬肉，告訴國人已經把關好了，「哪一個是我不知道，但我們驗過了，都在安全劑量之下，我們吃給你看，這樣才達到目的」。

沈富雄分析，若蔡總統下鄉也是這一套，她會變成箭靶，他還希望一旁的節目來賓綠委鄭運鵬能夠幫他要到一份蔡總統下鄉的說帖，並讓他過目，「看她能不能自圓其說，因為你現在下鄉要宣達的，不是萊豬可以吃，是台灣豬有多好，這個需要嗎？」

(中時新聞網)