新竹市消防局今天下午1點半左右接獲報案，指竹科某大廠傳出爆炸意外，發出巨大聲響後竄出黑煙，消防局趕抵現場後，發現是聯電廠區跳電緊急啟動發電機冒出黑煙，並非爆炸意外。聯電方面證實這起意外事件也造成廠區跳電，並無人員傷亡，原因有待調查。財務長劉啟東表示，將微幅影響營運及8吋晶圓產線。

據《中央社》報導，聯電財務長劉啟東指出，基本上是跳電問題，發電機啟動後造成一些煙霧，目前還在調查原因，沒有重大工安意外，正在恢復供電中。劉啟東說，這次跳電對於聯電營運應該會有微幅影響，大概跟地震復機的情況差不多，詳細數字還在統計中。目前竹科廠有部分8吋晶圓產線，也可能受到影響。

這起發電機故障事件是發生在竹科聯電廠區，有工程師聽到巨大聲響又看到廠房有灰煙冒出後，立即拍下廠房竄出濃煙的影片。新竹市消防局據報立即派出5輛消防車前往查看，但到達現場後發現只是發電機冒出煙霧，廠區沒有爆炸與起火情況，不過仍造成附近居民一場虛驚。

竹科管理局副局長傅金門指出，冒出煙霧的是聯電力行廠區，今天下午因內部跳電，電力設備故障，廠方立即啟動緊急發電機因應，而民眾聽到的巨響應是緊急發電機啟動時的聲響，煙霧則是因發電機使用柴油燃料，因此冒出煙霧，完全不是什麼爆炸，至於是否有損失正由廠方調查與估計。

(中時 )