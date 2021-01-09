民進黨推吳怡農角逐台北市黨部主委補選，可望當選，外界解讀是為未來台北市長選舉佈局，前文化部長鄭麗君之前也一直傳出有意角逐台北市長；今天她受訪並未正面回應，只表示，透過每次選舉，對外來帶來理想，是民主政治很重要的一部分，人民透過定期的選舉，也能一起思辨及選擇自己的未來。

被問到對於吳怡農可望接台北市黨部主委，鄭麗君說，身為一位黨員，看到年輕一代願意出來承擔台北市黨部主委的工作，感到非常欣喜，也期待年輕一代投入，能讓我們政黨多與社會連結與對話，尤其從基層促進公民與政治參與，會為民主深化帶來新的活力。

至於被點名參選2022台北市長，鄭麗君回答，卸任以來除了陪孩子，有時承蒙一些年輕朋友邀請會去演講，跟年輕人聊聊，也有年輕人會問她這個問題，她都說，很期待大家多來討論台灣社會的下一步。

鄭麗君指出，外界常常好奇政治人物的下一步，但她更期待能邀請各界朋友大家多來思考台灣未來下一步，這對台灣民主深化繼續壯及集面對各種挑戰，需要各界凝聚社會願景和未來新的視野及理想，因此她很珍惜過去幾個月比較自由，能和各界自由對話，希望邀請大家多共同討論台灣未來的下一步。

被問到選舉有在考量中時，鄭麗君則說，透過每次選舉，對外來帶來理想，是民主政治很重要的一部分，人民透過定期的選舉，也能一起思辨及選擇自己的未來，是民主政治很重要的一步。

鄭麗君表示，她能了解無論是參選或選舉，大家都非常關心，但更核心的是，對未來想追求什麼樣的社會，和什麼樣的台灣，所以還是多花一些時間做對未來社會願景的想像，這是她這幾個月來沈澱以後的心情，她很希望藉由每次的場合，和年輕世代和社會各界朋友互相激盪。

(中時 )