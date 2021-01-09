全國認證170位臺灣工藝之家中，彰化縣就有17位，全國最多，彰化縣政府設置「臺灣工藝之家道路交通指示標誌」，引導遊客更快速找到縣內的臺灣工藝之家。（吳敏菁攝）

全國認證170位臺灣工藝之家中，彰化縣就有17位，全國最多，彰化縣政府設置「臺灣工藝之家道路交通指示標誌」，引導遊客更快速找到縣內的臺灣工藝之家。（彰化縣文化局提供／吳敏菁彰化傳真）

全國認證170位臺灣工藝之家中，彰化縣就有17位，全國最多，彰化縣政府設置「臺灣工藝之家道路交通指示標誌」，引導遊客更快速找到縣內的臺灣工藝之家。（彰化縣文化局提供／吳敏菁彰化傳真）

全國認證170位臺灣工藝之家中，彰化縣就有17位，全國最多，彰化縣政府設置「臺灣工藝之家道路交通指示標誌」，引導遊客更快速找到縣內的臺灣工藝之家。（彰化縣文化局提供／吳敏菁彰化傳真）

全國認證170位臺灣工藝之家中，彰化縣就有17位，全國最多，彰化縣政府設置「臺灣工藝之家道路交通指示標誌」，引導遊客更快速找到縣內的臺灣工藝之家。（彰化縣文化局提供／吳敏菁彰化傳真）

全國認證170位臺灣工藝之家中，彰化縣就有17位，全國最多，彰化縣政府設置「臺灣工藝之家道路交通指示標誌」，引導遊客更快速找到縣內的臺灣工藝之家，這些國寶級的大師不僅是傳統及創新文化的泉源，更帶動地方創生能量，縣長王惠美表示，期待未來藉由指示牌的設置完成，為遊客帶來更迅速、便利的指引資訊，提升地方特色工藝品牌形象，帶動深度旅遊。

彰化名符其實工藝之都，得殊榮占了全國1／10，5年前臺灣工藝之家陳啟村推動路口設置交通指引，讓觀光客和仰慕者能一窺創作的堂奧，但要設立工藝之家道路交通指示標誌說並不簡單，一般僅有觀光工廠、國家風景區等大型的場所才能予以申請，但縣長王惠美重視，彰化縣文化局努力協調搭平台，終於串成這件好事。

王惠美表示，藉由交通指示牌設置，能提升彰化縣特色工藝產業品牌形象，成為地方觀光新指標。彰化縣就有17位得到工藝之家殊榮，包括已故燈籠大師吳敦厚，去年底新獲得認證3位工藝家黃文彬、陳志揚及陳志昇，為了讓大家更能認識工藝家的創作環境，深入參觀與體驗學習，文化局在很短的時間內就將工藝之家指示牌設置完成，期待未來藉由指示牌的設置完成，能為遊客帶來更迅速、便利的指引資訊。

鹿港鎮長許志宏表示，鹿港是開放式的博物館，過去許多人想要造訪工藝大師之創作場所，都不知道怎麼去，現在，有了交通指示標誌的設立，可以讓更多人明確知道位置，前往參訪，不僅可以使臺灣工藝得以傳承，並可帶動地方文化商機。

國立臺灣工藝研究發展中心副主任江瑞燐說，彰化是個人文薈萃具有臺灣工藝屬性的地方，交通指引推動不容易，歷經5年，彰化跑第一首先來完成，不僅可以使臺灣工藝得以傳承，並可帶動地方文化商機。

文化局長張雀芬表示，「臺灣工藝之家」為國立臺灣工藝研究發展中心所辦理，彰縣府依中心發布之「臺灣工藝之家及資深工藝師照護輔導作業要點」編列經費並協助工藝家設置道路交通指示牌，去年12月底全部設置完成，鹿港鎮工藝家分別為施至輝、陳萬能、施鎮洋、李秉圭、許陳春、黃媽慶、施金福、陳志揚、陳志昇。大城鄉許宗煥。二水鄉董坐、蔡龍雄，田中鎮葉志誠，福興鄉有黃紗榮，員林市柯錦中，彰化市黃文彬，共計16位。

(中時 )