國民黨開始發動全台反萊豬連署，民進黨副秘書長林飛帆今受訪表示，實際上，「到現在為止，沒有任何一塊豬肉進口」。

林飛帆受訪指出，政府會做嚴格把關，這件事情政府的態度也很清楚。不管蔡英文總統還是行政院長蘇貞昌，還是各地方執政首長，大家對這個食安的嚴格的要求都相當清楚，也希望能夠讓廠商，甚至是進口的一些肉品，標示來源能夠做到完善等，這是政府的方向，也會持續努力。

林飛帆表示，他也相信，過去從非洲豬瘟的防治到這個武漢肺炎的疫情的控管，政府是有能力去嚴格把關。

(中時 )