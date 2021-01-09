前旅美投手倪福德去年遭富邦悍將釋出，今年收到中信兄弟的春訓邀請成為測試球員，今日是他報到第一天，其實他在旅美前曾在選秀會中被兄弟選中，但他當時選擇先旅美，兜了一大圈後又穿上兄弟的練習衣，他表示去年受傷沒幫助到球隊感到抱歉，希望能在春訓獲得肯定，延續球員生涯。

倪福德曾在2008年於特別選秀會中獲得兄弟象第一指名，不過當時他選擇旅美發展，赴美7年後2015年返台，當時中信兄弟有優先議約權，不過雙方沒有達成共識，倪福德才於選秀會上被義大犀牛挑中，不過受傷勢困擾，去年被富邦悍將釋出，今年獲得兄弟的春訓邀請測試，兜了一大圈倪福德又來到兄弟。

「聽到還有球隊需要感到很開心啊！會努力練習表現。」倪福德認為球員流動在美國是很常見的，因此不必放大檢視，「因為台灣就這幾隊，想簡單一點就好。」

倪福德談到去年狀況，他苦笑說本來能上一軍，但又碰到手傷，「來不及回到球隊幫助，球季就結束了。」在休季期間倪福德大多自己找地方訓練，也有回母校嘉義大學練習，「球季後想讓自己手多休息、好好保養，所以完全停機，」

由於傷勢剛好，倪福德雖然還在測試階段，但也不因此著急，「接到通知後就趕快讓身體動起來，但還需要時間調整，也不急著投球，一步一步來，傷勢剛好不想要太急躁，這也會讓人家印象不好。」

來到兄弟參加春訓第一天，倪福德還在適應新環境，「新球隊有新的練習模式，跟大家需要磨合一下。」在兄弟陣中倪福德較熟識的大多是資深球員或教練，「我們七年級生能拚就再繼續拚，恰恰賢拜（彭政閔）就很可惜，他真的很好，但他也是因傷所困，不然他應該還能打。」

(中時 )