寒流來襲氣溫驟降，導致許多患有慢性病長者身體不適，因無呼吸心跳送醫不治。北市消防局統計，9日共有5件到場無呼吸心跳案件，其中，3件放棄就醫，2件經送醫搶救後，1人從鬼門關前拉回，共造成4人死亡。全台累積猝死人數已達42人。

消防局表示，近日猝死民眾年齡分布在60至90幾歲之間，平均年齡超過80歲，但相較平日案件數量，並沒有明顯增加，無法確定是否氣溫驟降有關，不過仍提醒家中長者應注意保暖。

(中時 )