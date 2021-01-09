寒流持續發威 北市今日再傳4人猝死 2天全台42人送命 17:342021/01/09 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 寒流持續發威 北市今日再傳4人猝死 全台42人送命（資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 寒流來襲氣溫驟降，導致許多患有慢性病長者身體不適，因無呼吸心跳送醫不治。北市消防局統計，9日共有5件到場無呼吸心跳案件，其中，3件放棄就醫，2件經送醫搶救後，1人從鬼門關前拉回，共造成4人死亡。全台累積猝死人數已達42人。 消防局表示，近日猝死民眾年齡分布在60至90幾歲之間，平均年齡超過80歲，但相較平日案件數量，並沒有明顯增加，無法確定是否氣溫驟降有關，不過仍提醒家中長者應注意保暖。 疑天冷肇禍 台中中年男路倒送醫生命垂危 全台凍 桃竹苗體感下探-1度 (中時 ) #ohca #氣溫驟降 #長者 #內科 #猝死 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蔡衍明基金會送暖 上百弱勢受惠 04:102021/01/09 地方新聞 鼓勵年輕人生小孩 政院多管齊下 04:102021/01/09 生活新聞 高山持續冰封 考量安全4路段今晚管制 16:362021/01/09 生活 氣溫急凍！北市「最高小學」昨停課1天 11:012021/01/09 生活 交通、社福加持 竹桃成長率高 04:102021/01/09 生活新聞 寒流來各地傳猝死 侯友宜：昨已啟動防寒機制 16:412021/01/08 社會 寒流來襲 醫籲三高患者忌口 04:102021/01/09 地方新聞 霸王寒流持續發威 彰縣再添3人凍未條猝死 累計13人 10:222021/01/09 社會 黃偉哲送暖獨居長輩 04:102021/01/09 地方新聞 衝合歡山追雪不成先吸氧氣筒 花蓮3歲女童高山症發作 11:162021/01/09 生活 下台倒數11天 美國人不想等了 民主黨逼退川普 04:102021/01/09 焦點要聞 社會熱門新聞 火辣汽車女業務簽約照瘋傳 網嗨爆：兩盞大燈太閃 - 社會 竹科聯電廠區傳爆炸聲響 財務長證實跳電：恐影響8吋晶圓生產 - 社會 辣妹低溫短衣短褲癱軟在地 老司機曝不單純：後面有人 - 社會 立委貪汙案開庭 李恆隆：蘇震清開口我就給錢 - 社會 花蓮49歲員警追竊賊跑百米突倒地 休克送醫不治 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。