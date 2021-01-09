近日大陸網路流傳一張照片，一位老師拿著放大鏡批改著學生作業，這張照片引起許多網友的討論，後來經過媒體調查，發現這位老師是四川省一間小學的老師，20年前確診「雙眼視神經萎縮」，視力逐漸衰退，這讓他只能透過放大鏡來備課與批改作業。

根據《澎湃新聞》報導指出，四川省廣安市前鋒區觀閣鎮小學的48歲老師黃仁英，在他28歲那年雙眼確診視神經萎縮，醫生告訴他這個病無法痊癒，只能吃藥控制，但視力還是會逐步衰退，最終導致失明。原本他想要放棄教學的工作，但最後他「看著學生渴求的眼神」，還是決定重執教鞭。

而雖然他盡量不使用電腦，也按時吃藥、保養，但她的雙眼視力依舊快速衰退。2015年時，他發現自己的視力已經沒法看的清書上的小字時，就拿起放大鏡嘗試，沒想到效果意外的好，也就展開了他拿放大鏡批改學生作業的日子。2019年時，他的兒子還幫他買了一個帶有照明燈的放大鏡，讓他高興了一段時間。

黃仁英熱衷於教職的行為，也讓他多次獲得優秀教師等榮譽稱號。黃仁英表示，「只要眼睛還能看見一絲光明，我就會把這種光明帶來的希望傳遞給我的學生」。而他也強調「希望能晚點失明，如果病情惡化，實在堅持不下去，也沒有辦法，那時我會離開講台，雖然很不捨。」

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(中時新聞網)