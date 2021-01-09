自推特宣布將美國總統川普的帳號永久停權後，吸引眾多川粉跳槽、自稱比起推特擁有真正言論自由的社群網站Parler也遭盯上。Google表示，立即將Parler的軟體從線上商城下架；蘋果公司則下通牒，要求在24小時內刪除煽動文章，並提交詳細的審核貼文計畫，否則也會立即下架。

據路透社報導指出，Google在聲明中表示，已發現Parler應用程式上持續出現試圖煽動美國暴力的文章，並強調「我們確實會要求應用程式（業者）必須對越界內容進行強力審核，且鑒於當前此類緊急公共安全威脅仍持續存在，我們要禁止Parler在我們的線上商店上架，直到這些問題解決為止」。

蘋果同時要求Parler在24小時內，刪除Parler應用程式上「所有令人反感的內容…以及任何提到現在或未來某日傷及民眾，或攻擊政府設施的內容」。蘋果也向Parler致信舉例說明令人反感的內容，如用戶制定在華府持武器滋事的計畫，並表示，「威脅他人福祉及企圖煽動暴力或其他非法行為的內容，是永遠不被App Store所接受」。

不過Parler執行長馬澤（John Matze ）表示，在自家平台上表示，蘋果所提出的標準並不適用於Parler，並嗆蘋果才是真正攻擊公民自由的公司。但馬澤也向路透表示，「協同暴動、暴力以及叛亂在社群媒體上不允許有容身之地」。

(中時新聞網)