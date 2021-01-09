詐團利用LINE與被害人私下交易，事後即失去聯繫。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

去年11月19日上市的PS5遊戲機，因搭載更高畫面解析度的CPU及GPU、超高速SSD存取系統及最新科技的Ultra HD Blu-ray光碟機，對比上一代主機更能享受遊戲真實感及樂趣，引發廣大電玩迷預購熱潮，甚至在開賣當日，各大網路購物平台立即銷售一空，在一機難求之際，詐騙集團也趁勢利用假網拍詐騙手法，在臉書社團或拍賣網刊登兜售現貨訊息，詐騙電玩迷。

新北市一名陳姓男大生，從各大通路搶購遊戲主機未果，去年底瀏覽臉書社團時，發現暱稱「小琪」的女網友兜售PS5主機，遂與對方互加LINE私下交易，並依指示匯款2萬元至其指定帳戶內，但對方收到匯款後即不再回應訊息，男大生才驚覺落入假網拍詐騙圈套，趕緊至派出所報案。

刑事局統計，自去年11月19日上市販售後，迄今年1月4日止，PS5假網拍案件共計51件，其中38件甚至以高於定價的黃牛價格使詐，讓被害人氣得直呼詐騙集團實在太沒良心。

警方提醒，網購民眾應多加注意網購交易安全，切勿以通訊軟體私下交易，並慎選具有安全交易機制且資安防護良好的購物平台，方能降低遭詐風險。

(中時 )