泡泡魔術師在新竹縣立體育館門口跟小球迷互動。(黃及人攝)

新竹街口攻城獅本周兩場主場賽事設定親子同歡的「小獅童樂會」，9日搶在攻城獅與夢想家賽前開幕，除了有泡泡魔術師與氣球小丑表演，更是把整座旋轉木馬，以及球池、跳床等設施搬到大門口前方，只要憑著發票，球迷就可免費使用。

為了能讓父母親帶著小孩一起進場看球，新竹街口攻城獅特別舉辦這次小獅童樂會，賽前找來泡泡魔術師表演各式各樣的泡泡魔術，讓小朋友享受不同的玩泡泡樂趣，一旁還有氣球小丑做出一堆創意氣球，甚至連皮卡丘都可以輕鬆做出來。

此外，新竹街口攻城獅也找來統一獅吉祥物萊恩舉辦見面會，主辦單位也透露，目前攻城獅吉祥物正在積極準備當中，未來更考慮結合統一獅與日本職棒西武獅，來個另類的「三獅會」，前提仍是必須等到新冠疫情舒緩之後再來進行。

賽前也找來得獎連連的蘋果家族兒童街舞表演，以及慕獅女孩開場表演，更特別的是，今天中場休息時間將會舉辦小獅寶寶爬行大賽，相信也會讓不少現場球迷看得相當開心，等到明天攻城獅與富邦勇士中場時間，也將舉辦小獅王灌籃大賽。

(中時 )