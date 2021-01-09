上個月，蕭姓警員得知轄區獨居長輩滑倒，主動關懷並送醫觀察。沒想到今執勤死亡。（王志偉花蓮傳真）

花蓮玉里警分局立山派出所49歲蕭姓員警，今天中午據報有人偷割檳榔，他到場查看，竊嫌拔腿就跑，蕭員追捕跑了約100公尺，突倒地休克，同行報案人立即報警救人，送醫仍宣告不治。分局上下對於這起意外感到難過，已協助家屬處理善後，並將陳報警政署予以撫卹。

今天中午在派出所內值勤，有民眾到派出所報案，自家檳榔園有小偷闖入，蕭員與報案人前往察看，發現現場停放可疑車輛，他上前盤查時，車子加速離開，蕭在後方追了100多公尺追不上，停下腳步要往回走，途中突然不適倒地，同行警員立即報案救人，但送醫後仍回天乏術。

同事說，蕭姓員警身材中等不算胖，也沒聽說過有心臟病、高血壓病史，平時警局鑑測3000公尺他都成績合格，同事對他突然猝死都感到意外。

下午，警政署長陳家欽，縣長徐榛蔚獲知，也請縣警局長蔡丁賢先代為慰問，玉里警分局將全力協助家屬處理後事，尤其最近氣溫驟降，提醒員警注意身體狀況。

蕭姓員警是當地布農族警員（玉里人），長期都在地方服務，從警30年熱心助人，破案抓賊身先士卒。上月他才在打掃派出所環境時，聽到傳來哀嚎聲，循聲音前往查看，發現一名82歲獨居老婦滑倒在地，頭部撞到地面流血，他擔心老婦腦震盪，趕緊通報消防隊，也替老婦止血，事後甚至還主動協助婦人清除院子青苔，熱心善舉獲得家屬肯定、分局長陳蔚文嘉勉。

(中時 )