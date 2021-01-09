縣前金門縣長張人俊（左）贈書「戎馬回顧錄」，由縣長楊鎮浯代表接受。（李金生攝）

建構「金門閱讀島」是縣府施政重點之一，縣文化局2020年度出版18本新書，今天由縣長楊鎮浯主持聯合新書發表會，特別安排老縣長張人俊將軍新書《戎馬回顧錄》贈書及捐贈儀式。2位在職時間相隔36年的首長相見歡，為金門縣政史再添一筆佳話。

今年高齡90歲的張人俊中將，江蘇省邳縣人，1983年8月19日－1984年11月17日出任少將金門縣長，後任金防部政戰部主任、警備總部政戰部主任等要職，軍旅期間5度駐防金門，退役後在夫人的鼓勵下，提筆寫下《張人俊八五自述‧戎馬回顧錄》一書。全書計18章86節，均為軍旅生活紀實和往事，其中對「第二故鄉」金門著墨最多。

該局2020獎助出版的作品有陳長慶「鳳英嫂」、楊秉訓「南宋外戚楊氏繫年－金門楊姓先世輯證」、黃振良「海濱鄒魯～金門歷代進士文物展專輯」、陳慧文「筆耕墨耘在水頭」、翁國鈞「看不見的風景-金門視覺設計紀實2002-2020」、林金榮「金門人文史集」、林玉寶(寒玉)「浯島常民小傳」、沈素英「悠遊時光」、洪春柳、陳素民「陳素民八十回顧」、趙美玲「美美的金門女孩」、蔡鐵橋「金門星星的敘事」、孫國欽「金門宗祠楹聯採擷錄」、楊清國「誓願老不休-八十生涯瞅睬」、徐心富「話十二生肖漫畫」、陳麗玉「浯島生活紀事-那些人、那些事」、黃世團「浯鄉書札-黃世團異想世界」及2本專書呂振成「金門砲戰M36戰車、M55-8吋砲、M1-240砲、M2-155加農砲圖錄集」、張姿慧「我們從遠方來」等共18本新書。

楊鎮浯肯定文化局近2年出版成果斐然，屢獲文化部金鼎獎與國史館台灣文獻館優等及佳作獎。2020年度台灣文獻館獎勵出版文獻書刊得獎數統計，金門縣也拿到全國第2的佳績。

(中時 )