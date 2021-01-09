即將迎接38歲的李佳穎，在神幻旗艦大戲《天巡者》中飾演「狐仙」，在人間開設狐仙酒店，是鍾馗（賀軍翔飾演）打探五界情報的最佳場域。有著童顏外貌的李佳穎，先前在網劇《愛不愛栗絲》飾演清純直率娃娃臉女孩，跟「狐仙」千嬌百媚的酒店老闆娘大相逕庭，成功挑戰不同角色，她笑說：「終於可以搔首弄姿，展現風騷了！」

李佳穎劇中主動挑逗賀軍翔，還要肢體碰觸，她笑稱：「這個鍾馗有點帥」，怕摸得太徹底，被誤會職場性騷擾，「下手」前會告知賀軍翔。她回想，過去曾拍要觸碰男人大腿的戲，有種冒犯對方的感覺，讓她很害羞。

李佳穎說，從小看過不少神怪電影、電視劇，對「狐仙」印象是自然散發女人味的貌美女子，不會刻意搔首弄姿。在《天》劇角色設定較風騷外放，講述台詞口吻成熟、穿合身服裝，帶有仙氣又不失妖嬈。未來若有機會，李佳瑩最想嘗試「靈芝草人」或是「千年老妖」等無法辨識年齡的妖怪。

台視、三立週日神幻旗艦大戲《天巡者》由賀軍翔、邵雨薇領銜主演，劇中有許多神仙角色相當新奇，像是冷豔妖媚秦廣王周曉涵、幽默搞笑城隍爺楊銘威、斬妖除魔蝙蝠精陳博正、最佳幫手劍靈簡廷芮、不認老土地公張國棟、風情萬種狐仙李佳穎等。

李佳穎（右）在《天巡者》中和賀軍翔有不少對手戲。（三立提供）

(中時 )