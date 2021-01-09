美國參眾兩院6日召開聯席會議，認證各州選舉人的總統大選投票結果，但卻引發川粉強烈不滿，甚至還攻入國會山莊造成死傷，引起軒然大波。對此，名經紀人夏春湧直言，川普的好日子到頭了，蔡政府的幻想破滅了，他還批評，民進黨是熱臉貼冷屁股。’

夏春湧8日在臉書上發文表示，對台灣和香港而言，美國把闖議會的人稱為「民主鬥士」，而在美國本土卻稱為「暴徒」，他忍不住直言，「到今天我才知道，原來暴徒和民主鬥士是一樣的解釋，這就是美國，希望全世界的國家都在亂，只有他們一家獨大，所以對於任何顛覆他國政府的都全力聲援，對於自己國家的極力鎮壓。

夏春湧認為，巴西媒體說得好，這一次的美國議會之亂「是唯一沒有美國大使館參與的暴動」，這就是美國醜陋的嘴臉，「我曾經說過川普就是個人渣，而且是全世界公認的，大家唯恐避之不及，唯一對他還存有幻想的，大概只剩蔡英文政府了」。

夏春湧指出，什麼叫物以類聚？「民進黨沒有一個好人」，絕對不是無的放矢，川普的好日子到頭了，蔡英文政府的幻想破滅了，「熱臉貼冷屁股，裡外不是人，民進黨人心裡的焦慮」，這大概是川普在新的一年送給他們最好的禮物。

最後，夏春湧也說，大家開開心心的迎新年，至於民進黨的爛攤子，我們大家慢慢往下看，就當民進黨送給我們的一部大戲！

對台灣和香港來說 美國把闖議會的人稱為“ 民主鬥士 ” 而在美國本土卻稱為“ 暴徒... 由夏春湧發佈於 2021年1月7日 星期四

(中時新聞網)