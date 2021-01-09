真理大學為將麻豆校區台灣文學資料館搬回淡水校區，兩度無預警換鎖，讓台文系創系主任同時也是台灣文學資料館名譽館長張良澤不得其門而入，事件曝光後引起外界關注；張良澤說，第一次還可以借鑰匙，第二次連鑰匙都不能借，他很不能諒解。

真理大學去年12月1日向張良澤表示，要把館內所有圖書及館藏搬回台北校區，沒幾天校方就把資料館大門門鎖換掉，讓他得向行政人員借鑰匙才能進入；12月29日校方二度換鎖，並把鑰匙帶回台北，由於張良澤1月10日將至中央大學演講，需要進館拿資料，請校方聯絡，都沒有下文。

事件經由已故台灣文學家鍾肇政兒子鍾延威在臉書揭露後，引起外界關注，鍾延威說，張良澤把自己的收藏搬到館內，很多作家及作家後代也因信任張良澤，而將先人手稿寄存於館內，成為各大學台文系所學生心目中的聖地，這樣的聖地，卻要被校方沒收，學校作法野蠻。

張良澤表示，他知道學校經營困難，他10年來都是做義工，沒有拿錢，做得很開心，資料館等於是他的家，沒有什麼不滿，學校要把資料搬回台北，他已逐一整理自己的收藏，台南市文化局原本也將前往查看，討論如何協助保存張良澤的收藏，但學校二度上鎖，讓他很難過。

事件曝光後，學校緊急發表聲明，指正在整理合適場所供張良澤進行學術研究，同時希望相關文史資料再經過盤點與授權，繼續讓真理大學淡水校區的全體師生欣賞。張良澤則說，這些事校方都沒有跟他說明，台南市府表示願意協助，他希望市府先到館內查看後再說，其他問題他11日將開記者會回應。

(中時 )