寒流來襲氣溫驟降，北市內湖一處民宅，9日下午3時許傳出疑似一氧化碳中毒意外，消防局到場，發現竟是煮火鍋惹的禍，趕緊將屋內3人送醫，所幸3人皆意識清楚並無大礙。

救護人員發現，屋主在家中用木炭生火煮火鍋，且當時門窗均緊閉，造成屋內3人因吸入過多的一氧化碳後身體感到不適，所幸及時報警才未發生憾事。

(中時 )