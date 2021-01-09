寒流在家燒炭煮火鍋 北市1家3口一氧化碳中毒險送命 17:162021/01/09 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 天氣寒冷 燒炭煮火鍋應注意通風避免發生一氧化碳中毒（示意圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 寒流來襲氣溫驟降，北市內湖一處民宅，9日下午3時許傳出疑似一氧化碳中毒意外，消防局到場，發現竟是煮火鍋惹的禍，趕緊將屋內3人送醫，所幸3人皆意識清楚並無大礙。 救護人員發現，屋主在家中用木炭生火煮火鍋，且當時門窗均緊閉，造成屋內3人因吸入過多的一氧化碳後身體感到不適，所幸及時報警才未發生憾事。 霸王寒流斷崖式降溫 彰化又4人凍未條猝死 台南YMCA泳池24人一氧化碳中毒 10人出院 (中時 ) #火鍋 #3人 #北市 #一氧化碳中毒 #發現 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南YMCA游泳池一氧化碳中毒 14人仍在院診療 12:082021/01/08 社會 8家話題西餐 品台東海味 啖親民米其林級餐 17:002021/01/09 生活 新聞早班車》冷戰時期中華民國 就是自由中國 07:042021/01/09 政治 寒流斷崖式降溫 彰化9人凍未條 傍晚出現1小時內死4人 21:002021/01/08 社會 過年疫房難求 晶華、雲朗推居檢家屬專案 04:102021/01/08 產業．科技 寒流來襲氣溫驟降 北市2長者疑天冷猝死 11:022021/01/08 社會 台南YMCA泳池一氧化碳外洩 23人送醫 04:102021/01/08 地方新聞 人口直直落 首善之都人口減少居冠 260萬大關恐不保 13:592021/01/08 政治 寒流帶動自煮風潮 電商火鍋湯底、年貨熱銷 17:592021/01/08 財經 急凍低溫恐誘發心臟病 2時段最危險！6招保命 08:212021/01/08 生活 逃離天龍國 台北260萬人口快不保 04:102021/01/09 生活新聞 社會熱門新聞 火辣汽車女業務簽約照瘋傳 網嗨爆：兩盞大燈太閃 - 社會 竹科聯電廠區傳爆炸聲響 財務長證實跳電：恐影響8吋晶圓生產 - 社會 辣妹低溫短衣短褲癱軟在地 老司機曝不單純：後面有人 - 社會 立委貪汙案開庭 李恆隆：蘇震清開口我就給錢 - 社會 花蓮49歲員警追竊賊跑百米突倒地 休克送醫不治 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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