知名星二代歐陽妮妮是演員歐陽龍和傅娟的大女兒，她的2個妹妹娜娜和娣娣也都一一加入演藝圈，24歲的妮妮當年為了演藝事業，放棄美國天普大學的入學資格，選擇留在台灣讀書，後來也先休學專心拍戲；近年來妮妮在螢光幕前都是長瀏海，近日一甩成熟風格換上新髮型，看起來宛如高中學生妹毫無違和感。

歐陽妮妮從小就踏入演藝圈，客串一些電視劇和電影，或是替動畫配音，也讓她發現自己對表演有熱忱，更為了演藝事業不惜放棄國外讀書機會，終於在去年首次擔綱演出電視劇《腦波小姐》的女主角。

近年來妮妮在螢光幕前都是長瀏海，近日一甩成熟風格換上新髮型，看起來宛如高中學生妹毫無違和感。(圖/ 摘自歐陽妮妮IG)

不過，人紅是非多，歐陽一家三姊妹的一舉一動都受到放大檢視，尤其妮妮有不少爭議事件，像是哀悼空難放錯班機、在賣場坐購物車、大學期末考找槍手代考還說謊、為賺代言費在全中運放水、高中和男友在教室接吻靠父母關說逃過處分等等；儘管私人生活爭議不少，但妮妮在工作上都很盡責，也很珍惜和粉絲互動。

近日歐陽妮妮更新IG限時動態，她心血來潮換了新髮型，把她招牌女人味長瀏海剪掉，變成韓系的空氣妹妹頭瀏海，讓她的臉蛋看起來更嫩，自己忍不住說，「大概有小五歲」；粉絲們也覺得新造型很適合她，乍看下還以為是高中學生妹，「好可愛喔」、「沒想到妮妮也能駕馭妹妹頭瀏海」、「妮妮不管怎樣都很美」。

(中時新聞網)