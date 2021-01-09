客家小炒全國爭霸賽中區初賽9日登場，各地料理好手一展長才，現場客家小炒香氣四溢，讓人食指大動。（客委會提供／何冠嫻苗栗傳真）

客家委員會推廣客庄料理，辦理客家小炒全國爭霸賽，分為北、中、南、東區辦理初賽。9日中區初賽於苗栗市北苗公有零售市場登場，由名廚邱寶郎擔任評審長，選出優勝隊伍，其中苗栗縣三義鄉「桐花村」的客家小炒冷了也不油膩，入喉依舊爽口，勇奪中區冠軍，評審團盛讚具有挑戰國際舞台的潛力。

苗栗市公所大力推廣四炆四炒客家傳統美食，今年更爭取全國客家小炒中區初賽到苗栗市北苗公有零售市場辦理，9日客家小炒全國爭霸賽中區初賽吸引苗栗、台中、南投、雲林30組參賽，在市場購買食材後，大展廚藝，不少參賽隊伍充份結合地瓜、芋頭、米香、荷葉餅等在地名產融入客家小炒中，讓食材運用更豐富。客家小炒香味瀰漫北苗市場，客委會並在現場規畫人力車、麻袋、牛車、扁擔、古早廚具、古早攤位等，重現客庄傳統，發揚客家文化。

評審團表示，有些隊伍對客家小炒的認知不足，滷製、水煮後，味道有些偏離，加上配色不當，失去客家小炒該有的本質，稍嫌可惜，但仍有許多隊伍炒出傳統美味的客家小炒，難分軒輊。經過激烈競爭，中區「餐廳獎」前3名為苗栗縣三義鄉「桐花村」、苗栗縣三灣鄉「阿戊嫂的店」、南投鎮埔里鎮「家味鄉客家廚房」，另有民眾投票加上專業評審評分的「在地風味人氣獎」，得主為苗栗縣公館鄉「二妹鹽焗雞」。

(中時 )