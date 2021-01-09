基隆市包租代管計畫從去年5月起開辦，半年就已順利媒合240組房東、房客，內政部行動專車9日也到基隆慶安宮宣傳，市長林右昌指出，基隆包租代管有成，每月有超過30組房客入住，數量遠超雙北，且提供稅金減免、費用補助及專業租屋管理等好康，未來將繼續擴大民眾居住權益、吸引遊子返鄉打拼。

林右昌表示，為打造照顧弱勢的住宅環境，基隆啟動包租代管計畫，將租金補貼名額提升至1602戶，讓市民可以安心入住，甚至在經濟、社會弱勢戶之比例方面，拉高提升至6成，比中央規定4成還多2成，更符合社會住宅的政策意涵。

市議員童子瑋也指出，包租代管政策，對在地發展來說非常有幫助，且基隆除了首創社會住宅單一整合窗口，簡化民眾辦理的程序，更優先照顧弱勢，目前已租出的238戶 中，弱勢民眾佔65％，在非六都縣市中獨佔鰲頭。

童子瑋強調，社會住宅機制還能搭配目前正在推動的捷運建設，未來在列車沿線七堵、八堵等站，若規畫蓋建青年住宅、社會住宅，不僅可以帶動區域發展，更能吸引外縣市人才入住，改善整體環境品質。

都發處強調，凡是設籍或就學、就業於基隆市，都能申請入住，並優先讓具特殊身分的弱勢民眾申請，入住者除了可享租金最低5折的優惠，還有專業廠商替房東、房客把關，確保住屋安全，不僅保障租客的居住品質，房東也能輕鬆收租，落實雙贏的租賃模式。

(中時 )