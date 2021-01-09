黃沐妍（小豬）在HBO Asia原創影集《戒指流浪記》被追星狂粉林暉閔視為女神，劇中展現各種狂粉追星行徑，小豬回憶，剛出道時曾有粉絲在活動結束後，一路尾隨她回家，當時她在餐廳打工，清楚看到有餘光從門外看過來，當下令她非常害怕，幸好後來粉絲私訊關心，小豬提醒後粉絲也理解，她認為：「不管是誰，都會需要私下的空間和身邊的人相處，才能專注在當下」。

小豬劇中被狂粉林暉閔暗戀，談到暗戀經驗，她回想求學時，曾暗戀一位男同學4年，喜歡在上課時偷看他，或平常被他欺負、鬥嘴，假裝成是他的好哥們，但都不敢告白，而男同學的父母和爸媽是朋友，爸爸得知女兒喜歡對方後，直接在男方爸媽面前說：「我女兒以後要嫁給你兒子，是你兒子的太太」，還把她在家發花癡的話全說出，搞到兩人現在很尷尬，連朋友都做不成，畢業後更少聯絡，她直喊：「我的初戀就毀在我爸爸的手上。」

林暉閔在電影《刻在心裡的名字》詮釋被同學性別歧視的怪胎，在《戒指流浪記》飾演成績優秀，但卻不擅長與女生相處的怪咖，認為兩個角色的區別？他說，《戒指流浪記》裡的子隆（林暉閔飾）和艾美（小豬飾），彼此也各像是一面鏡子，但映入眼裡的卻是自己缺少的一部分。他認為兩者最大差異是，《刻在》角色面對困境選擇對抗，而《戒指》角色則選擇逃避，但該角在面對小豬的愛情真誠，就如同《刻在》角色般，「對我來說都是勇敢的表現」。

黃沐妍《戒指流浪記》被追星狂粉林暉閔視為女神。（HBO Asia提供）

林暉閔劇中尾隨黃沐妍。（HBO Asia提供）

(中時 )