印度最富有的地區-馬哈拉施特拉邦(Maharashtra)的一家大型綜合醫院發生大火，造成多名患者患生，其中包括10名新生兒喪生，許多印度政治人物都對此悲刻表示悲痛。

路透社報導，邦達拉區綜合醫院(Bhandara District General Hospital)的外科醫生普拉瑪德火‧汗達特(Pramod Khandate)說：「火災發生在周日凌晨2點，新生兒加護病房裡的17名嬰兒，有7名被救出,但仍有10人搶救不及。」

一名醫生說，此區的病患都是出生1~3個月的新生兒。

該省首長悠德哈維‧塔克雷(Uddhav Thakre)下令對該事件進行調查。另外印度總理莫迪（Narendra Modi）也關心此事，他在推特上說：「得知馬哈拉施特拉邦的悲劇，實在令人心痛，我們失去了許多寶貴的年輕生命。我的心與所有喪失親人的家人在一起，希望受傷者能早日康復。」

反對派領導人拉胡爾·甘地(Rahul Gandhi)等各黨派政治人物，也紛紛表示悲痛。

(中時新聞網)