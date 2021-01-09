新住民異國燈籠彩繪 三重戶政變身「蝶古巴特樂園」（三重戶政事務所提供／戴上容新北傳真）

新住民異國燈籠彩繪 三重戶政變身「蝶古巴特樂園」（三重戶政事務所提供／戴上容新北傳真）

新北市三重戶政事務所於9日廣邀20多位新住民朋友，一同參與「新住民燈籠彩繪活動」，現場聘請新住民曉梅老師教授蝶谷巴特技巧，結合在地特色及異國特色之牛年意象燈籠，所繪作品將於2021新北燈會活動現場展示，大、小朋友們玩得不亦樂乎。

越南籍新住民黃明鳳因結婚來台生活已將近9年，台灣濃厚的人情味讓她很有歸屬感。黃小姐表示，這次有機會與同事吳薇妮（印尼籍新住民）一同帶著孩子體驗蝶古巴特彩繪燈籠的活動，讓孩子在玩樂中認識台灣多元文化，拓展孩子的視野，是個難能可貴的經驗。

另外， 從事刺青行業的越南籍新住民杜輝煌來台灣雖然只有短短6個月的時間，但台灣對於新住民的友好與親切，讓他萌生落地生根的念頭，將台灣當作是自己第2個家。杜先生表示，由於本身從事藝術相關行業，這次活動正好結合藝術與民俗文化，讓他有機會發揮所學，對他而言，是個非常有意義的活動。

蘆洲戶政也有辦理新住民彩繪燈籠活動，特別邀請美術老師曾文華指導，以牛年為主題，大小朋友一起提筆作畫，不僅交流異國文化，同時感受了台灣濃厚的牛年味。

新北市三重戶政事務所陳世銘主任表示，元宵節是台灣重要的民俗節日，這次邀請新住民朋友發揮創意，結合在地文化及異國特色，彩繪直徑達60公分的燈籠，不僅讓新住民有機會帶著孩子體驗台灣在地文化，增進親子間的感情，更提供新住民展現自我才藝的舞台，別具意義。

(中時 )