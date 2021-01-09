由靈鷲山慈善基金會主辦、靈鷲山新北市A區護法會承辦的普仁獎頒獎典禮，1月9日下午1點30分在新北市三重社教館舉行，新北市教育局長張明文、三重區長陳奇正以及靈鷲山當家常存法師、傳燈會執行長恆傳法師、新北市A區執事法益法師、新北市C區執事寶林法師、青年團指導法師寶相法師等多位法師均出席盛會，為得獎的學生加油打氣。

普仁獎創辦人、靈鷲山開山住持心道法師說：「美好的品德，帶來尊貴美好的生命。品德，不但是心和平的基礎，更是治療心貧窮的良藥。」18屆普仁獎新北市總計選出259位普仁小太陽，其中新北市A區共有108位國中、國小學生得獎，每一位都有段感人的生命故事。

就讀光復高中附設國中的張宛蓁有天對父親說：「爸爸，我已經長大了，現在能否讓我為您分擔煩惱和憂愁。」看著父親眼角滲出了淚水，更堅定宛蓁想要實踐諾言的決心，就算面臨會考壓力，仍扛起洗衣、晾衣等多項家務，主動從旁輔導弟弟妹妹課業。這次得到獎學金，她第一個想到的就是補貼家用，像是繳房租、水電費等，讓父母能有稍為喘息的機會。

就讀三重高中附設國中的陳思菱，生長在逆境家庭，母親因為經濟壓力生病，阿嬤又是漸凍人，她勇敢面對生命挑戰，樂觀學習、與人為善，為了省車資，每天走40分鐘的路到校上課。在美術方面很有天份的她，曾獲新北市美展版畫獎，她覺得畫畫是一種享受，導師林文輝形容她：「學畫的小孩不會變壞」，思菱要把靈鷲山普仁獎學金拿來繳畢業美展費用，相信未來的她，在美術領域一定會更上層樓。

(中時 )