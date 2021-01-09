趙麗穎、王一博主演WeTV古裝劇《有翡》，網路點擊超過23億人次，趙麗穎飾演鋼鐵直女周翡，王一博飾演擁有絕世輕功的高手謝允，兩人CP感爆棚，劇中穿情侶裝高達11次、又被誤認為夫妻，一幕王一博凝視趙麗穎，她害羞後退不慎被簾子絆住跌倒，王一博瞬間將她摟住、讓她跌在他懷裡，「簾子摔」超甜畫面網友卻不滿足，直呼：「這對臭情侶，怎麼沒有親？不符合套路呀！」

趙麗穎《有翡》「簾子摔」在王一博胸口超過三秒以上好曖昧！。（WeTV海外站提供）

王一博在訪談中，談到有無可能與劇中角色成為好友？王一博笑說：「應該可以，但也可能不會，因為該角話太多了！」詮釋角色過程意外激發了自己話癆的一面，「我只不過對於陌生人話比較少，如果熟起來的話我也算是一個話癆，會比較開朗，放得開。」

王一博平常酷愛極限運動，問對拍打戲有無幫助？他說：「當然沒有，肯定不一樣，但我身體的協調性還好，因此在拍打戲或是吊鋼絲就不算是高難度動作」。這次他有一場吊鋼絲挑戰360度旋轉戲，「縱向轉同時，同時自己也要自轉，角度有時難以把握好」。對於2021年，王一博透露希望能拍到好的作品，遇到好的角色，想要越來越好。《有翡》現正在騰訊視頻海外版WeTV獨家熱播中。

趙麗穎（左）與王一博在《有翡》CP感爆棚。（WeTV海外站提供）

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