台東媽祖文化祭9日登場，北港朝天宮帶來傳統「犁炮」，由炮手利用火爐加熱的犁鐵點燃排炮，擲向神轎底。（莊哲權攝）

台東媽祖文化祭9日登場，北港朝天宮帶來傳統「犁炮」，由炮手利用火爐加熱的犁鐵點燃排炮，擲向神轎底。（莊哲權攝）

台東媽祖文化祭9日登場，眾神遶境祈安賜福 。（莊哲權攝）

北港媽祖到台東，民眾鑽轎底消災解厄。（莊哲權攝）

台東媽祖文化祭9日登場，眾神遶境祈安賜福 。（莊哲權攝）

台東媽祖文化祭9日登場，陣頭女孩不畏寒冷 。（莊哲權攝）

全台凍僵，台東街頭卻是熱鬧滾滾！天聖宮辦理台東媽祖文化祭，全台9大知名老廟，9日齊聚遶境祈福，「神」氣十足，驅走不少寒意；北港朝天宮帶來並列全台3大炮的傳統犁炮，讓台東鄉親大開眼界，下午犁炮會寒單，火力全開，更是世紀首度。

台東東海龍門天聖宮40周年辦理媽祖文化祭，北港朝天宮、台南永華宮、北港武德宮、麥寮拱範宮、朴子配天宮、新港奉天宮、正統鹿耳門聖母廟、八吉境下太子昆沙宮及鹿耳門天后宮等9大百年宮廟首度齊聚台東，神威顯赫。

東海龍門天聖宮主陳柔嫻表示，台東首辦媽祖文化祭，是台東宗教界一大盛事，尤其是北港朝天宮帶來百年傳統犁炮，利用火爐將犁頭的生鐵片加熱後，快速將排炮劃過點燃，向神轎底下擲去，越炸越旺。

北港媽祖等各宮廟的神轎輪番在縣議會前吃炮後出發，眾神在台東市區遶境祈福，為鄉親解厄消災，整個市區炮聲隆隆，雖然全台氣溫急凍，台東卻是熱鬧滾滾；議長吳秀華說，現正值疫情期間，希望眾神讓疫情趕快退散，也為台東賜福祈安。

雲林北港犁炮、台南鹽水蜂炮、台東炸寒單並列台灣3大炮，下午重頭戲「犁炮會寒單」，先由玄武堂肉身寒單打赤膊頂著寒風迎媽祖，緊接著在火力四射中被炮轟，犁炮也隨後登場，氣勢不輸寒單，台灣兩大炮世紀首度在台東拚場，在冷冽的空氣中，「神」氣活現。

(中時 )