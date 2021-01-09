許多型男、正妹外表光鮮亮麗，私下衛生習慣卻不及格，近日美國有一名網友「Jeremy New」分享了一系列汽車照片，但車內景象卻是驚為天人，充斥著各式各樣的垃圾，整輛車唯一空間，只剩下駕駛座，就連下方的油門踏板處，也全都被垃圾塞好塞滿，實在是相當離譜。
根據《The Sun》報導，從畫面中可以看到，這輛鐵灰色的轎車裡頭，塞滿了報紙、外帶紙袋、使用過的面紙，以及許多麥當勞餐盒和飲料杯，簡直就是一輛「垃圾車」，後座及副駕駛座甚至都已沒有空間載人，垃圾滿到緊緊貼住車窗，這驚人的成果不知道是花了多少時間。
照片中的地點疑似是在修車廠，不過車主並沒有露面，「Jeremy New」也不禁感嘆：「像這樣的垃圾車，竟然從來沒有遭到罰款或是吃上官司。」許多網友看到照片後，紛紛直呼「天啊！好瘋狂」、「這真的是太噁心了」、「到底要怎麼清理啊」，甚至有人表示「我輸了，這輛車比我更髒」。
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(中時新聞網)
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