大陸一名女嬰僅5個月大，體重卻直逼11公斤。(圖擷取自老爸评测-魏老爸微博)

家長在挑選給嬰兒使用的產品時，一定要更加謹慎小心！大陸一名僅5個月大的女嬰，體重卻直逼11公斤，從照片中可以看到，女嬰臉部、四隻腫脹有如米其林寶寶，還出現發育遲緩的情形，心急地父母送去大醫院檢查後，發現竟是日常使用的一款「嬰兒霜」惹禍。

大陸產品評測部落客魏老爸，在微博上擁有近3百萬粉絲，昨(8日)發出女嬰父母受訪影片，起初父母表示，女嬰2個月以來身高都沒變化，反倒是體重以每月增加1.5公斤發展，身上各處還冒出又黑又濃密的汗毛，而將女嬰送醫檢查後，卻查不出異狀，起初懷疑是母親的母乳出問題，沒想到檢測報告也顯示一切正常。

過了1個月後女嬰情況惡化，發展遲緩更加嚴重，臉上的肉摸起來有如石頭般僵硬，於是女嬰雙親決定，將她送往更具權威的醫院做檢查。到了醫院，護士劈頭就問，「是否給女嬰塗抹了什麼東西？」原來該間醫院已出現4名嬰兒有著相同症狀，這時一家人才想起，他們的確會替女嬰塗抹「益芙靈多效特護抑菌」這款嬰兒霜。

醫生指出，這款嬰兒霜可能導致女嬰性早熟、身體激素很難排出，可能小學2年級月經就來潮，臉上的濃密汗毛可能要好幾年才會退掉；再加上女嬰體重過重，脖子太短，呼吸系統沒發育完全，隨時都有可能因為吸不到空氣而死亡，結果令父母親相當心疼。

而部落客魏老爸更將該產品拿去做檢測，結果發現該款嬰兒霜裡頭竟含有30mg/kg的激素，這代表嬰兒若長期使用，可能讓嬰兒出現停止發育、多毛等症狀，更慘的是還可能患上骨質疏鬆、腎結石等這些疾病。隨後這款嬰兒霜也已全面下架回收。

(中時新聞網)