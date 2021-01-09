蘆洲區鷺江國中地磚因熱漲冷縮大量爆裂，卻苦無經費維修，新北市議員李坤城8日會勘，全校各樓層地磚都有爆裂狀況，學生安全堪憂；教育局表示，最快會在寒假時改善完成。（新北市議員李坤城提供／戴上容新北傳真）

強烈寒流來台，蘆洲區鷺江國中地磚因熱漲冷縮大量爆裂，卻無經費維修，新北市議員李坤城8日會勘揶揄，「天氣冷不冷不用看溫度計，直接看鷺江國中磁磚爆裂程度就知道了」，全校各樓層地磚幾乎都爆裂，學生安全堪憂；教育局表示，最快會在寒假時改善完成。

據了解，鷺江國中有23年校史，校舍為5層樓，校園走廊大面積使用紅色陶瓷面磚為地磚，每當天氣變化大時，地磚都會自行爆裂、凸起，宛如不定時炸彈，校方只能不斷施放安全錐，提醒學生經過小心。

學生家長質疑，當初校園施工時品質就不佳，霸王級寒流近日到來，蘆洲區平均溫度僅6度左右，校園地磚再度不斷崩裂，校方雖積極處理，然而校園地板若要全面更新須要千萬經費，校方根本拿不出大筆費用，因此找上議員盼能改善校園狀況。

「天氣冷不冷，看鷺江國中的地磚有沒有爆裂就知道了！」李坤城表示，鷺江國中學校地磚爆裂情況常常發生，他過去曾協助學校更新部分地磚，但近日天冷，地磚爆裂情況更嚴重，各樓層都發生爆裂情況，三角錐處處可見，大家都很擔憂學生因此受傷。

教育局回應，針對鷺江國中地磚部分隆起狀況，校方先以最小外徑作整修，至於面積較大的破碎地方，教育局將會協助校方，在對教學影響最小的寒假施作，拼寒假時完成整修。

(中時 )