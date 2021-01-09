苗栗縣政府推廣節電工作有成，參加行政院經濟部舉辦的縣市節電激勵活動，展現亮眼成效，獲得執行成效獎銀獎，以及500萬元獎勵金，去年利用其中450萬元獎金辦理中低及低收入戶汰換節能家電及燈具設備補助，幫助弱勢家庭提高電力使用效率，創造雙贏。

縣府推動多項節電創新作為，透過寓教於樂有趣方式，推出星空電影院、節能車下鄉推廣節電觀念、變電箱節電彩繪、節電參與式預算工作坊等方案，扎根節電觀念養成民眾省電習慣，去年更偕同銅鑼好客、南庄桂花巷兩大商圈「關燈1小時」，鼓勵民眾走出戶感受浪漫夜晚，廣受好評。

工商發展處並為了關懷弱勢夥伴，攜手更多民眾響應節電工作，利用獎勵金補助中低及低收入戶住宅節能設備，汰換改用節能變頻式家電，除了節能「冷氣」及「冰箱」，更增列「電視」、「洗衣機」及「照明燈具」等補助品項，共計幫助228戶弱勢家庭汰換老舊家電，節省電費開銷，擴大節電效益。

工商處表示，許多民眾反應節電補助確實帶來莫大益助，同時達到節電，愛地球目標，未來將持續以多元方式，推動縣內節電工作，帶動更多民眾共同響應。

(中時 )