謝淑薇vs.珂修克比賽精華影片（嵌入自WTA臉書粉專）

台灣「網球一姐」謝淑薇今天在WTA 500等級的阿布達比公開賽對決世界排名99的烏克蘭女將珂修克（Marta Kostyuk），雖然大逆轉功虧一簣，以3比6、7比6（4）、3比6無緣女單16強，但她在比賽中美技連連，甚至讓主播驚呼「難以置信」（fabulous），更像是此役精彩影片的女主角。

WTA在社群網站放上此戰的3分鐘精彩影片，其中謝淑薇在首盤2比3落後、第5局比分30平時，面對珂修克的上網攻勢，只見她冷靜的以雙手反拍勾出上旋球高吊後場，球幾乎就在底線前落地，讓回追的珂修克回擊出界，也使主播驚呼：「Fabulous game！」

後場高吊球美技不只一次，首盤謝淑薇2比5落後、第8局0比15時，她先以反拍短切迫使珂修克衝前救球，隨即以單手正拍巧挑後場，珂修克雖以胯下擊球救回，卻無法阻止小薇在網前輕鬆截擊得分。

謝淑薇首盤以3比6讓出，次盤則從1比5落後下逆勢反撲，逼入搶7局並以7比4拿下，漂亮扳平盤數。無奈決勝盤小薇一度領先卻遭反超，面對賽末點時網前反拍半截擊過長出界，最終仍以3比6飲恨落敗。不過單打出局的謝淑薇，稍後仍將與捷克的克蕾切可娃（Barbora KREJCIKOVA）搭檔女雙，對決加拿大、墨西哥對手。

(中時 )