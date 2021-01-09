美國近日發生總統川普支持者衝進國會山莊大廈的衝突，至今造成5人死亡悲劇，而美國發生暴動事件後，傳出川普的內閣閣員出現跳船潮，但美國國務卿蓬佩奧高調宣布駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）將訪問台灣。對此，有港媒認為，台灣剩下最後2條路，一是「跳船」、二是「配合演到底」。網友則認為，「民主是場戲，戲子多無情，一切只為利」。

原來，美國國會6日發生暴動事件後，發生數十人傷亡後，川普政府就傳出「跳船潮」，副國家安全顧問博明(Matt Pottinger)在6日當天下午辭職，美國運輸部長趙小蘭7日宣布辭職，成為國會騷亂事件後首位請辭的內閣官員。教育部長德沃斯、衛生與公眾服務部助理部長麥康斯-卡茨，其後亦宣布辭職。趙小蘭坦言，「此次事件令她深感困惑，難以置諸不理」。

港媒《中評社》9日直言，川普內閣官員爆發跳船潮，此刻駐聯合國大使突襲來台，讓民進黨政府接招或不接招都不對，因為就算真的來台說了什麼話，拜登政府交接在即，民進黨若不配合演出，川普難免會再搞出什麼「最後瘋狂」。

評論分析，以川普眾叛親離的現狀來看，台灣只剩下兩種選擇，第一，是選擇「跳船」，第二，配合川普「最後瘋狂」演到底，選擇權在蔡政府團隊手上。

網友則認為，「民主是場戲，戲子多無情，一切只為利」、「To the point」。

(中時新聞網)